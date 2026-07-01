Velo vinyle, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Velo vinyle Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée de l’automobile Henri Malartre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si vous pédaliez pour actionner un vinyle ? Silvère Simon alias Métal Brûlant, membre du collectif la Poursuite, vous embarque dans les souvenirs de cyclistes. Pédalez pour écouter à votre rythme et pourquoi pas vous aussi partager vos souvenirs ?

Musée de l’automobile Henri Malartre 645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478221880 https://www.musee-malartre.com Le château de Rochetaillée est l’écrin des collections du musée de l’Automobile Henri Malartre depuis 1959. L’histoire du château remonte au XIIe siècle, par l’installation d’une motte castrale en surplomb de la Saône.

Ses trois niveaux abritent automobiles, motos et vélos anciens ainsi que les appartements de la famille Malartre. Le bâtiment n’étant pas forcément adapté aux collections qu’il présente, l’installation des véhicules a nécessité des prouesses de la part des mécaniciens du musée.

Et si vous pédaliez pour actionner un vinyle ? Silvère Simon alias Métal Brûlant, membre du collectif la Poursuite, vous embarque dans les souvenirs de cyclistes. Pédalez pour écouter à votre rythme…

©Musée de l’automobile Henri Malartre