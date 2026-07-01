Visite guidée du village, Place Fernand Lacroix, derrière l’église du village, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée du village 19 et 20 septembre Place Fernand Lacroix, derrière l’église du village Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un village de carte postale

Découverte de l’histoire d’un village méconnu, de ses ruelles qui grimpent jusqu’au château, bordées de maisons en pierres dorées ; avec présentation de belles photographies des lieux pour illustrer cette balade.

(Le musée Henri Malartre est également ouvert pendant ces journées mais ne fait pas partie de notre visite. Vous pourrez poursuivre votre chemin pour y accéder librement et ainsi compléter votre découverte).

Place Fernand Lacroix, derrière l’église du village Place Fernand Lacroix 69270 Rochetaillée sur Saône Rochetaillée-sur-Saône 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.rochetaillee-sur-saone.fr/culture-loisirs/associations/les-culturelles/271-a-a-v-r Lignes de bus 40 et 70, arrêt Rochetaillée centre

Parking voiture devant mairie

Journées européennes du patrimoine