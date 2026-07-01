Les vélos rigolos, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Les vélos rigolos Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de l’automobile Henri Malartre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Qui n’a pas un jour, essayé de faire des fantaisies ou acrobaties avec son vélo ? Venez tester une trentaine de vélos rigolos, pour petits et grands (dès 5 ans) et défiez les machines !

Ces tests pourront se réaliser sur une piste d’essais en toute sécurité.

Musée de l’automobile Henri Malartre 645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478221880 https://www.musee-malartre.com Le château de Rochetaillée est l’écrin des collections du musée de l’Automobile Henri Malartre depuis 1959. L’histoire du château remonte au XIIe siècle, par l’installation d’une motte castrale en surplomb de la Saône.

Ses trois niveaux abritent automobiles, motos et vélos anciens ainsi que les appartements de la famille Malartre. Le bâtiment n’étant pas forcément adapté aux collections qu’il présente, l’installation des véhicules a nécessité des prouesses de la part des mécaniciens du musée.

Qui n’a pas un jour, essayé de faire des fantaisies ou acrobaties avec son vélo ? Venez tester une trentaine de vélos rigolos, pour petits et grands (dès 5 ans) et défiez les machines !

©Ziganime