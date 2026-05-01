Déambulation théâtro-musicale Nadine La Pangée La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Déambulation théâtro-musicale Nadine

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Nadine est aide-soignante en maison de retraite. Aujourd’hui, elle revient de l’enterrement de Simone… Sa collègue de 32 ans de service, pas un jour de congé maladie.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Nadine is a care assistant in a retirement home. Today, she returns from Simone’s funeral… Her colleague of 32 years’ service, not a day’s sick leave.

L’événement Déambulation théâtro-musicale Nadine La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme