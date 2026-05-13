Déambulations chorégraphiques, par la Compagnie Structure, MAAP, Périgueux

Déambulations chorégraphiques, par la Compagnie Structure Samedi 23 mai, 18h15 MAAP Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les danseurs et danseuses de la Compagnie Structure investissent les espaces du musée et proposent plusieurs moments dansés inspirés des lieux et des collections. Toutes les 30 minutes

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Les danseurs et danseuses de la Compagnie Structure investissent les espaces du musée et proposent plusieurs moments dansés inspirés des lieux et des collections. Toutes les 30 minutes

©Prismee