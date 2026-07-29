Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Dear Pola

Bibliothèque des Près Saint-Jean Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

DEAR POLA

Dear Pola est le projet de Mary, autrice-compositrice-interprète et poétesse originaire de la Drôme. Entre folk dépouillée et mélancolie moderne, elle explore la mémoire, les liens et la difficulté à dire. Autodidacte, elle a développé un jeu de guitare en picking et open tuning, riche et organique, qui dialogue avec ses textes et porte les émotions au-delà des mots. Après un premier EP Ma Part du Ciel (2023), Dear Pola prépare la sortie de son premier album en Octobre 2026. Ses chansons, écrites en anglais, deviennent une expérience émotionnelle et sensorielle un espace de réconciliation entre fragilité et force. Sur scène, seule avec sa guitare, elle propose une folk intime et incarnée, où chaque morceau se déploie comme un poème vivant, dans une sincérité brute et un geste profondément personnel. .

Bibliothèque des Près Saint-Jean Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org

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English : Dear Pola

L’événement Dear Pola Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I