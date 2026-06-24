Deauville sur Pointes Classe avec les stars Rue d ela mer Deauville
Deauville sur Pointes Classe avec les stars Rue d ela mer Deauville dimanche 9 août 2026.
Deauville
Deauville sur Pointes Classe avec les stars
Rue d ela mer Les Planches Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Cette nouvelle édition du Festival célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont la carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.
Cette nouvelle édition du festival Deauville sur Pointes célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont c’est le 65ᵉ anniversaire des débuts de sa carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.
Accessible à tous les âges et tous les niveaux, cette classe exceptionnelle avec la participation d’étoiles internationales offre une expérience unique de la danse en plein air sur les Planches . .
Rue d ela mer Les Planches Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauville.art
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Deauville sur Pointes Classe avec les stars
This latest edition of the Festival celebrates Deauville’s unique choreographic heritage: from Serge Diaghilev’s Ballets Russes and Vaslav Nijinsky, legendary figures who performed there in 1912, to Rudolf Nureyev, whose international career began in Deauville in August 1961.
L’événement Deauville sur Pointes Classe avec les stars Deauville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- Vente aux enchères de chevaux Vente d’été Arqana Deauville 30 juin 2026
- Les rendez-vous des Friendciscaines Les trésors cachés des Franciscaines Deauville 30 juin 2026
- Les Franciscaines à livre ouvert Catherine Cusset Ma vie avec Marcel Proust Deauville 4 juillet 2026
- Défilé international de mode Art-Storytelling Paris-Deauville Les Routes de la Soie de la Mode Deauville 4 juillet 2026
- Courses hippiques Haras d’Etreham Prix Jean Prat, Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 5 juillet 2026