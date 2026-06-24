Deauville sur Pointes Classe avec les stars Rue d ela mer Deauville dimanche 9 août 2026.

Deauville

Deauville sur Pointes Classe avec les stars

Rue d ela mer Les Planches Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Cette nouvelle édition du Festival célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont la carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.

Cette nouvelle édition du festival Deauville sur Pointes célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont c’est le 65ᵉ anniversaire des débuts de sa carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.

Accessible à tous les âges et tous les niveaux, cette classe exceptionnelle avec la participation d’étoiles internationales offre une expérience unique de la danse en plein air sur les Planches . .

Rue d ela mer Les Planches Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauville.art

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English : Deauville sur Pointes Classe avec les stars

This latest edition of the Festival celebrates Deauville’s unique choreographic heritage: from Serge Diaghilev’s Ballets Russes and Vaslav Nijinsky, legendary figures who performed there in 1912, to Rudolf Nureyev, whose international career began in Deauville in August 1961.

L’événement Deauville sur Pointes Classe avec les stars Deauville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SPL Deauville