Rosières

Déballage d’automne

Lachaud de Rougeac Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante / vide-grenier à Lachaud de Rougeac pour la 8e édition du Déballage d’automne. Venez chiner toute la journée dans une ambiance conviviale avec buvette et restauration rapide sur place.

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Lachaud de Rougeac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 40 51 34 deballagedautomnedelachaud@hotmail.com

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English :

Flea market / yard sale in Lachaud de Rougeac for the 8th edition of the Fall Flea Market. Come browse all day long in a friendly atmosphere, with refreshments and fast food available on site.

L’événement Déballage d’automne Rosières a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay