Déballage d’automne Rosières
Déballage d’automne Rosières dimanche 20 septembre 2026.
Rosières
Déballage d’automne
Lachaud de Rougeac Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante / vide-grenier à Lachaud de Rougeac pour la 8e édition du Déballage d’automne. Venez chiner toute la journée dans une ambiance conviviale avec buvette et restauration rapide sur place.
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Lachaud de Rougeac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 40 51 34 deballagedautomnedelachaud@hotmail.com
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English :
Flea market / yard sale in Lachaud de Rougeac for the 8th edition of the Fall Flea Market. Come browse all day long in a friendly atmosphere, with refreshments and fast food available on site.
L’événement Déballage d’automne Rosières a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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