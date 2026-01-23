Soirée jeux de sociétés à la médiathèque de Rosières Médiathèque de Rosières Rosières

Soirée jeux de sociétés à la médiathèque de Rosières

Médiathèque de Rosières 3 route du Puy Rosières Haute-Loire

Début : Mardi 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

2026-11-18

Retrouvez-vous pour une soirée jeux de société conviviale à la médiathèque de Rosières ! Tous les 3ᵉ mardis du mois de 20 h à 22 h, petits et grands dès 8 ans viennent tester des jeux variés dans une ambiance chaleureuse et gratuite.

Médiathèque de Rosières 3 route du Puy Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 98 71 mediatheque@ville-rosieres.fr

English :

Join us for a friendly evening of board games at the Rosières media library! Every 3rd Tuesday of the month from 8pm to 10pm, young and old (aged 8 and over) come and try out a variety of games in a warm, free atmosphere.

