Randonnée Rando Rosiéroise pour la ligue contre le cancer Point d’accueil touristique Rosières

Randonnée Rando Rosiéroise pour la ligue contre le cancer

Point d’accueil touristique Mairie Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 14:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Participez à la Rando Rosieroise solidaire au profit de la Ligue contre le cancer parcours pédestres de 7, 12 ou 17 km. Départ au point d’accueil touristique (mairie) de 8h à 14h. Inscription sur place (8€, -12 ans gratuit). Ravitaillement.

.

Point d’accueil touristique Mairie Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Rando Rosieroise in aid of the Ligue contre le cancer: walking routes of 7, 12 or 17 km. Departure from the tourist office (town hall) from 8 am to 2 pm. On-site registration (8?, under 12s free). Refreshments.

L’événement Randonnée Rando Rosiéroise pour la ligue contre le cancer Rosières a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay