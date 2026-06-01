Accueillir la biodiversité au jardin, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières

Accueillir la biodiversité au jardin Samedi 6 juin, 17h00 Jardin Solidaire et Partagé de Rosières Ardèche

Libre participation aux frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Accueillir la biodiversité au jardin

Parcourez le jardin solidaire et partagé avec Nathanaël Bechdolff, formateur en permaculture et découvrez comment accueillir la biodiversité de la Nature dans un jardin.

Quel est l’importance de la biodiversité dans un système permaculturel ? Comment bénéficier d’un jardin résilient et écologique grâce à la biodiversité.

L’atelier est participatif, vous pourrez poser toutes vos questions sur le fonctionnement du jardin qui s’inspire de la Nature.

Jardin Solidaire et Partagé de Rosières 25 chemin du Suet 07260 Rosières Rosières 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 642643809 https://www.jardinsdechanabier.com/?page_id=891 https://www.facebook.com/JardinSolidairedeRosieres07 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2Db2G4BBLmztjuBTA »}] Ce jardin nourricier, solidaire et partagé, est cultivé sur sol vivant pour accueillir et bénéficier de la biodiversité de la Nature. Il fait l’objet d’un design en permaculture. De nombreuses fleurs sont aussi présentes ainsi que des légumes vivaces. Des haies fruitières ont été plantées. Une zone humide permet de cultiver des plantes aquatiques.

L’association Myrte et Papyrus a démarré l’aventure de ce jardin en avril 2023 avec une petite équipe d’une douzaine de personnes. Des formations à la permaculture ont lieu dans ce jardin. Un petit parking permet la stationnement de 4 voitures sur place. Un grand parking se trouve à Balbiac, il est à 10 minutes à pied.

Un chemin de randonnée passe devant le jardin, il est donc possible de venir à pied à partir du village de Rosières.

On accueille aussi les cyclistes !

Arrêt de bus à 15 minutes (arrêt L’Estrade / les Vignes ligne E13)

De préférence, venez sans votre chien ou tenez le très court en laisse !

Accueillir la biodiversité au jardin

©Nathanaël Bechdolff