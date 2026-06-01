L’art de cultiver un sol vivant, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières

L’art de cultiver un sol vivant Dimanche 7 juin, 17h00 Jardin Solidaire et Partagé de Rosières Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’art de cultiver un sol vivant

Découvrez comment un sol se crée, vit, se régénère et s’enrichit, avec les explications de Nathanaël Bechdolff, formateur en permaculture.

Le sol est le capital « terre » de nos jardins, de nos cultures et de nos champs. Il accueille nos racines et permet la vie. Comment le respecter et permettre qu’il continue son rôle en retenant eau, éléments nutritifs et vie. Comment le garder en bonne santé ? Quel rôle a-t-il pour nos cultures et nos jardins ? Simple support ou acteur de la vie ?

À travers les exemples concrets du jardin, vous pourrez découvrir comment cultiver ou jardiner sur sol vivant.

L’atelier est participatif, vous pourrez poser toutes vos questions sur le fonctionnement d’un sol vivant.

Jardin Solidaire et Partagé de Rosières 25 chemin du Suet 07260 Rosières Rosières 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 642643809 https://www.jardinsdechanabier.com/?page_id=891 https://www.facebook.com/JardinSolidairedeRosieres07 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2Db2G4BBLmztjuBTA »}] Ce jardin nourricier, solidaire et partagé, est cultivé sur sol vivant pour accueillir et bénéficier de la biodiversité de la Nature. Il fait l’objet d’un design en permaculture. De nombreuses fleurs sont aussi présentes ainsi que des légumes vivaces. Des haies fruitières ont été plantées. Une zone humide permet de cultiver des plantes aquatiques.

L’association Myrte et Papyrus a démarré l’aventure de ce jardin en avril 2023 avec une petite équipe d’une douzaine de personnes. Des formations à la permaculture ont lieu dans ce jardin. Un petit parking permet la stationnement de 4 voitures sur place. Un grand parking se trouve à Balbiac, il est à 10 minutes à pied.

Un chemin de randonnée passe devant le jardin, il est donc possible de venir à pied à partir du village de Rosières.

On accueille aussi les cyclistes !

Arrêt de bus à 15 minutes (arrêt L’Estrade / les Vignes ligne E13)

De préférence, venez sans votre chien ou tenez le très court en laisse !

L’art de cultiver un sol vivant

©Nathanaël Bechdolff Détail du Mandala cultivé sur sol vivant