Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes ! Centre culturel et des associations Rosières

Rosières

Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes !

Centre culturel et des associations Bourg Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Vous avez toujours rêvé de pratiquer une activité artistique, de vous exprimer, de se faire plaisir… Venez visiter le conservatoire, lors de ses journées portes ouvertes pour vous faire une idée et découvrez la richesse de l’offre du conservatoire.

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Centre culturel et des associations Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

Have you always dreamed of practicing an artistic activity, expressing yourself and enjoying yourself? Come and visit the conservatory during our open days to get an idea of what we have to offer, and discover the richness of our offerings.

L’événement Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes ! Rosières a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay