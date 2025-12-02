Festival Nuits de Rêve Moulins de Blanlhac Rosières
Festival Nuits de Rêve Moulins de Blanlhac Rosières mercredi 8 juillet 2026.
Rosières
Festival Nuits de Rêve
Moulins de Blanlhac Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-08
Du 08 au 13 juillet, les moulins de Blanlhac vont devenir le lieu d’un formidable tourbillon de spectacles vivants en plein air (théâtre, musique, jeune public, clown, cirque). Venez rêver, voyager et rire avec nous ! Programmation à venir.
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Moulins de Blanlhac Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
From July 08 to 13, the Moulins de Blanlhac will be the setting for a whirlwind of live open-air shows (theater, music, young audiences, clowns, circus). Come dream, travel and laugh with us! Program to come.
L’événement Festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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