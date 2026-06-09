Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Guinguette Rosières
Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Guinguette Rosières jeudi 9 juillet 2026.
Rosières
Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve
Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pizza
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Fêtons ensemble le retour du festival lors d’une soirée conviviale au cœur du site du festival !
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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Celebrate the return of the festival with a convivial evening at the heart of the festival site!
L’événement Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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