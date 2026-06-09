Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Guinguette Rosières

Rosières

Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve

Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pizza

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Fêtons ensemble le retour du festival lors d’une soirée conviviale au cœur du site du festival !

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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Celebrate the return of the festival with a convivial evening at the heart of the festival site!

L’événement Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay