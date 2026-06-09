Rosières

Trail de Foin

Rosières Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Suite à l’ouverture officielle du festival à Rosières, embarquez pour un trail de 9,5 km et 300 m de dénivelé positif dans une ambiance conviviale et festive.

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Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Following the official opening of the festival in Rosières, embark on a 9.5 km trail with 300 m of ascent in a friendly, festive atmosphere.

L’événement Trail de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay