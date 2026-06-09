Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Grange des Vachers Rosières
Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Grange des Vachers Rosières jeudi 9 juillet 2026.
Rosières
Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin
Grange des Vachers Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-09
Succession de scènes où les générations se mêlent, s’affrontent et se répondent, ce spectacle explore les liens familiaux dans toute leur complexité beauté, tensions, cruauté parfois.
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Grange des Vachers Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
A succession of scenes in which the generations intermingle, clash and respond to each other, this show explores family ties in all their complexity: beauty, tension, sometimes cruelty.
L’événement Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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