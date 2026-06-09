Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Grange des Vachers Rosières jeudi 9 juillet 2026.

Rosières

Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin

Grange des Vachers Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09

Succession de scènes où les générations se mêlent, s’affrontent et se répondent, ce spectacle explore les liens familiaux dans toute leur complexité beauté, tensions, cruauté parfois.

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Grange des Vachers Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

A succession of scenes in which the generations intermingle, clash and respond to each other, this show explores family ties in all their complexity: beauty, tension, sometimes cruelty.

L’événement Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay