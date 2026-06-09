Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin Ecluse Rosières
Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin Ecluse Rosières vendredi 10 juillet 2026.
Rosières
Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin
Ecluse Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Êtes-vous heureux aujourd’hui ? Une conférence théâtralisée, faussement bienveillante et délicieusement acide, qui promet bonheur et réalisation de soi… pour mieux en révéler l’absurdité.
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Ecluse Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Are you happy today? A deceptively benevolent and deliciously acidic theatrical lecture that promises happiness and self-fulfillment? only to reveal its absurdity.
L’événement Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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