Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin Ecluse Rosières vendredi 10 juillet 2026.

Rosières

Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin

Ecluse Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Êtes-vous heureux aujourd’hui ? Une conférence théâtralisée, faussement bienveillante et délicieusement acide, qui promet bonheur et réalisation de soi… pour mieux en révéler l’absurdité.

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Ecluse Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Are you happy today? A deceptively benevolent and deliciously acidic theatrical lecture that promises happiness and self-fulfillment? only to reveal its absurdity.

L’événement Théâtre Conférence à l’usage des Rustres et des Malpolis par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay