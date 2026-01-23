Randonnée accompagnée aux Moulins de Blanlhac Rosières

Randonnée accompagnée aux Moulins de Blanlhac

Four à pain de Blanlhac

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-10-18 08:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Partez sur les pas d’un meunier avec la Rando des Moulins organisée par les Amis des Moulins de Blanlhac. Deux parcours de 10 et 18 km entre nature et patrimoine. Inscriptions à l’avance ou sur place. Une marche conviviale au fil de l’histoire locale !

Four à pain de Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 33 13 60

English :

Follow in the footsteps of a miller with the Rando des Moulins organized by the Amis des Moulins de Blanlhac. Two routes of 10 and 18 km between nature and heritage. Registration in advance or on site. A friendly walk through local history!

