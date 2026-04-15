Visite libre du Jardin Solidaire et Partagé, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières

Visite libre du Jardin Solidaire et Partagé 6 et 7 juin Jardin Solidaire et Partagé de Rosières Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir un jardin vivrier où la Nature a le premier rôle !

Les cultures s’associent à la biodiversité pour respecter le Vivant que ce soit les humains, la nature ou la terre.

Ce jardin est créé selon les principes de la permaculture : s’inspirer de la Nature pour créer des systèmes résilients, durables et écologiques.

Vous pourrez poser vos questions à Nathanaël Bechdolff, formateur en permaculture et créateur du design permaculturel de ce jardin.

Jardin Solidaire et Partagé de Rosières 25 chemin du Suet 07260 Rosières Rosières 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 642643809 https://www.jardinsdechanabier.com/?page_id=891 https://www.facebook.com/JardinSolidairedeRosieres07 Ce jardin nourricier, solidaire et partagé, est cultivé sur sol vivant pour accueillir et bénéficier de la biodiversité de la Nature. Il fait l’objet d’un design en permaculture. De nombreuses fleurs sont aussi présentes ainsi que des légumes vivaces. Des haies fruitières ont été plantées. Une zone humide permet de cultiver des plantes aquatiques.

L’association Myrte et Papyrus a démarré l’aventure de ce jardin en avril 2023 avec une petite équipe d’une douzaine de personnes. Des formations à la permaculture ont lieu dans ce jardin. Un petit parking permet la stationnement de 4 voitures sur place. Un grand parking se trouve à Balbiac, il est à 10 minutes à pied.

Un chemin de randonnée passe devant le jardin, il est donc possible de venir à pied à partir du village de Rosières.

On accueille aussi les cyclistes !

Arrêt de bus à 15 minutes (arrêt L’Estrade / les Vignes ligne E13)

De préférence, venez sans votre chien ou tenez le très court en laisse !

Venez découvrir un jardin vivrier où la Nature a le premier rôle !

©Nathanaël Bechdolff