Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières
Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières samedi 30 mai 2026.
Rosières
Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde
Salle polyvalente Rosières Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Un métissage d’imaginaires et de cultures, une communion de corps et de cœurs dans la danse, un bal folk aux milles couleurs bienvenue dans le monde sacré de Maka !
.
Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A blend of imaginary worlds and cultures, a communion of bodies and hearts in dance, a folk ball of a thousand colors: welcome to the sacred world of Maka!
L’événement Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Rosières (Haute-Loire)
- Les moulins de Blanlhac Rosières Haute-Loire 1 mai 2026
- Estafette et Compagnie Rosières Haute-Loire 1 mai 2026
- Un autre regard sur la nature, ce jardin qui nous nourrit, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières 6 juin 2026
- Visite libre du Jardin Solidaire et Partagé, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières 6 juin 2026
- Randonnée Rando Rosiéroise pour la ligue contre le cancer Point d’accueil touristique Rosières 7 juin 2026