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Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières

Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 43800 Rosières

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10

Rosières

Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde

Salle polyvalente Rosières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Un métissage d’imaginaires et de cultures, une communion de corps et de cœurs dans la danse, un bal folk aux milles couleurs bienvenue dans le monde sacré de Maka !
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Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35  ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

A blend of imaginary worlds and cultures, a communion of bodies and hearts in dance, a folk ball of a thousand colors: welcome to the sacred world of Maka!

L’événement Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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