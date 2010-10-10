Rosières

Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde

Salle polyvalente Rosières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un métissage d’imaginaires et de cultures, une communion de corps et de cœurs dans la danse, un bal folk aux milles couleurs bienvenue dans le monde sacré de Maka !

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Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

A blend of imaginary worlds and cultures, a communion of bodies and hearts in dance, a folk ball of a thousand colors: welcome to the sacred world of Maka!

L’événement Bal Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Rosières a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay