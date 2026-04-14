Un autre regard sur la nature, ce jardin qui nous nourrit, Jardin Solidaire et Partagé de Rosières, Rosières

Un autre regard sur la nature, ce jardin qui nous nourrit 6 et 7 juin Jardin Solidaire et Partagé de Rosières Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Exposition de photographie sur le thême » Agriculture et nourriture «

La Terre, la Nature, comme nos jardins nous nourissent et permettent la vie dans toute sa biodiversité. Nous vous invitons à un autre regard à travers une exposition de photographies disposés dans le jardin.

Les photos sont réalisées par :

– Jean Delmarty, photographe professionnel

– Nathanaël Bechdolff, amoureux de la nature et formateur en permaculture

– Mireille Léonardi, jardinière et photographe du détail invisible, celui qu’on ne voit pas au premier coup d’oeil

Les photos seront visibles dans le jardin si la météo le permet. En cas de doutes sur une averse, les photos seront rapatriées sous un barnum.

Jardin Solidaire et Partagé de Rosières 25 chemin du Suet 07260 Rosières Rosières 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 642643809 https://www.jardinsdechanabier.com/?page_id=891 https://www.facebook.com/JardinSolidairedeRosieres07 Ce jardin nourricier, solidaire et partagé, est cultivé sur sol vivant pour accueillir et bénéficier de la biodiversité de la Nature. Il fait l’objet d’un design en permaculture. De nombreuses fleurs sont aussi présentes ainsi que des légumes vivaces. Des haies fruitières ont été plantées. Une zone humide permet de cultiver des plantes aquatiques.

L’association Myrte et Papyrus a démarré l’aventure de ce jardin en avril 2023 avec une petite équipe d’une douzaine de personnes. Des formations à la permaculture ont lieu dans ce jardin. Un petit parking permet la stationnement de 4 voitures sur place. Un grand parking se trouve à Balbiac, il est à 10 minutes à pied.

Un chemin de randonnée passe devant le jardin, il est donc possible de venir à pied à partir du village de Rosières.

On accueille aussi les cyclistes !

Arrêt de bus à 15 minutes (arrêt L’Estrade / les Vignes ligne E13)

De préférence, venez sans votre chien ou tenez le très court en laisse !

Exposition de photographie sur le thême » Agriculture et nourriture »

©Nathanaël Bechdolff