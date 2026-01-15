Exposition de plein air L’abécédaire du chemin Hameau de Chastel Rosières

Exposition de plein air L’abécédaire du chemin

Hameau de Chastel Avenue de la Gare Rosières Haute-Loire

Début : 2026-10-18

fin : 2026-03-31

2026-10-18

Exposition photographique. Chaque jour, hommes et femmes, marcheurs et pèlerins, partent pour se mettre en chemin avec le secret espoir pour certains de trouver en eux l’étincelle, l’étoile qui les guidera dans cette longue itinérance qu’est la vie.

Hameau de Chastel Avenue de la Gare Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Photographic exhibition. Every day, men and women, walkers and pilgrims, set off on their journey, some with the secret hope of finding within themselves the spark, the star that will guide them through life’s long itinerary.

