Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat Blanlhac Rosières

Rosières

Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat

Blanlhac Assemblée Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette exposition, le photographe Pierre Calvat a photographié le peintre Oliver Faust en train de peindre ses photos de Jōdō, un art martial qui joue sur l’immobilité et le mouvement, la juste distance et le contact.

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Blanlhac Assemblée Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

For this exhibition, photographer Pierre Calvat photographed painter Oliver Faust painting his pictures of J?d? a martial art that plays on immobility and movement, the right distance and contact.

L’événement Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay