Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat Blanlhac Rosières
Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat Blanlhac Rosières vendredi 10 juillet 2026.
Rosières
Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat
Blanlhac Assemblée Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Pour cette exposition, le photographe Pierre Calvat a photographié le peintre Oliver Faust en train de peindre ses photos de Jōdō, un art martial qui joue sur l’immobilité et le mouvement, la juste distance et le contact.
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Blanlhac Assemblée Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
For this exhibition, photographer Pierre Calvat photographed painter Oliver Faust painting his pictures of J?d? a martial art that plays on immobility and movement, the right distance and contact.
L’événement Exposition d’Oliver Faust et Pierre Calvat Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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