Débat intérgénérationnel : L’éducation Salle du Moulin des Lapins Paris
Débat intérgénérationnel : L’éducation Salle du Moulin des Lapins Paris samedi 9 mai 2026.
Le Moulin à Café vous invite à participer à un débat intergénérationnel consacré aux questions d’éducation, animé par Alain Nahmias, médiateur professionnel.
Dans un contexte où les échanges entre générations se font parfois plus rares, ces rencontres ont pour ambition de recréer du lien, de favoriser le dialogue et de mieux se comprendre. Elles s’inscrivent dans une démarche de continuité, avec l’envie de construire des échanges réguliers et enrichissants.
Ces débats poursuivent plusieurs objectifs :
- Encourager le dialogue entre générations, en créant un espace d’échange ouvert et respectueux.
- Nourrir la réflexion collective, grâce à des supports préparatoires et des questionnements qui stimulent la qualité des échanges.
- Réduire les incompréhensions et les préjugés, en abordant des sujets parfois sensibles ou sources de tensions (comme les questions d’identité ou les évolutions sociétales).
- Favoriser une meilleure compréhension mutuelle, en permettant à chacun — jeunes comme séniors — de partager ses réalités, ses enjeux et ses points de vue.
- Valoriser l’expérience des séniors, comme une richesse à transmettre, et encourager le vivre-ensemble dans une dynamique de cohésion sociale.
Ces temps de discussion sont une opportunité précieuse pour croiser les regards, questionner les idées reçues et construire ensemble une vision plus partagée de l’éducation.
Inscriptions obligatoires par téléphone auprès d’Alain Nahmias : 06 60 87 32 98
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela
Le samedi 09 mai 2026
de 13h30 à 16h00
gratuit
Inscriptions obligatoires par téléphone auprès d’Alain Nahmias : 06 60 87 32 98
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T13:30:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00
Salle du Moulin des Lapins 12 rue du Moulin des Lapins 75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR
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