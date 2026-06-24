Débat – L’IA, nouveau bras droit de la désinformation ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris jeudi 2 juillet 2026.

Une sur trois … C’est le nombre de requêtes ou Chat GPT vous dit tout simplement n’importe quoi… Comme on l’expliquait dans un post précédent les IA génératives sont de gros, gros pourvoyeurs de fake news !*

Alors peut on faire confiance à ces outils ?

Pas vraiment, on le voit d’ailleurs on connait tous quelqu’un qui s’est fait prendre la main dans le sac pour avoir utilisé une citation de ChatGPT , du Chat ou de Gemini qui était une pure invention.

Et non seulement ces outils ne sont pas fiables mais sont de plus en plus utilisés pour manipuler l’opinion publique. On l’a vu lors d’élections en Roumanie ou plus récemment en France et en Arménie mais ça peut être aussi beaucoup plus insidieux.

Avec le remplacement de la barre de recherche Google par son IA Gemini, les résultats fournis deviennent moins fiables.

Pourquoi ? Parce que Gemini met en avant les entreprises avec lesquelles elle signe des partenariats, exit le référencement tel qu’on le connaissait jusqu’à aujourd’hui…

Alors comment faire pour trouver une information de qualité et ne plus subir tous ces mécanismes de désinformation ?

Pour le découvrir on vous donne rendez-vous le jeudi 2 juillet à 19h30 à la Maison des Canaux pour 1h30 de discussion autour des outils d’Intelligence artificielle qui nous permettent de démêler le vrai du faux .

Pour en discuter nous accueillerons :

•⁠ ⁠Aurore Teboul – Journaliste et rédactrice en chef adjointe de l’émission C quoi l’info, France TV

•⁠ ⁠Laurence Vardaxoglou – Chercheur associé à l’université Panthéon-Sorbonne et qui étudie notamment l’impact des Fake News sur l’opinion publique

•⁠ Valentine Hullin – Journaliste vidéo qui traite des sujets comme l’IA et la désinformation

•⁠ Denis Teyssou – Journaliste à l’AFP, créateur du plugin de vérification Invid

Cette table-ronde est gratuite, sur réservation.

A la Maison des Canaux, 6 Quai de la Seine 75019 Paris

Rendez-vous le jeudi 2 juillet à 19h à la Maison des Canaux pour 1h30 de discussion autour des outils d’Intelligence artificielle qui nous permettent de démêler le vrai du faux.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

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