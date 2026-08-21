Débat Place publique : L’école face aux écrans, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : L’école face aux écrans Jeudi 17 septembre, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Support pédagogique, outil de communication entre parents, professeurs et élèves, porte d’entrée des devoirs : le numérique est omniprésent à l’école, dans les collèges, les lycées.

Quarante ans après le lancement du “Plan Informatique pour tous” en direction des élèves du primaire au supérieur, l’heure est au bilan. Quels sont les effets du numérique sur les apprentissages, les capacités cognitives et l’autonomie des élèves ? Comment répond-il aux besoins des enfants en situation de handicap ou neurodivergents ?

Face aux risques avérés de la surexposition aux écrans, l’importance du numérique dans notre système éducatif peut paraître contradictoire : comment concilier les bénéfices de ce levier éducatif avec la protection des élèves ? Les préconisations du rapport “Enfants et écrans” de 2024 sont-elles appliquées et applicables ?

Parents, enseignants et pouvoirs publics : comment agir pour (re)mettre le numérique à sa place ?

Pour en débattre :

Clémence Habbaba , enseignante, membre du collectif Éducation numérique raisonnée ;

, enseignante, membre du collectif Éducation numérique raisonnée ; Pierre Leducq , Délégué régional académique au numérique éducatif (DRANE), Éducation nationale ;

, Délégué régional académique au numérique éducatif (DRANE), Éducation nationale ; Cécile Mazon-Deneux, maîtresse de conférences en sciences cognitives à l’Université de Bordeaux.

Un débat animé par Antony Torzec, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/lecole-face-aux-ecrans/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Support pédagogique, outil de communication entre parents, professeurs et élèves, porte d’entrée des devoirs : le numérique est omniprésent à l’école, dans les collèges, les lycées.