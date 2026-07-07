Débat Place publique : Masculinisme : la cible ado Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Longtemps considéré comme un phénomène de marge, le masculinisme se propage désormais dans l’espace public notamment via les réseaux sociaux.Porté par des influenceurs suivis par des millions d’abonnés, il s’invite sur les écrans, les foyers et les cours de récréation, touchant un public particulièrement sensible : les adolescents. Sur TikTok, un jeune homme se voit proposer des contenus masculinistes au bout de 26 minutes sans même en avoir fait la demande.L’idéologie masculiniste valorise le modèle du “mâle dominant”, nourrit la défiance voire la haine envers les femmes. Pourquoi ces discours séduisent-ils ? Algorithmes, quête de repères, sentiment de déclassement ou manque de modèles masculins positifs : quels sont les ressorts de cette attraction ? Et quelles conséquences sur la construction de l’identité des jeunes ? Comment lutter ?Pour en débattre : Julien Chavanes, journaliste et auteur spécialiste des questions de masculinités et de masculinisme ; Marie-Cécile Naves, sociologue, directrice de l’Observatoire « Genre et géopolitique » à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; Monique Carrere, psychologue et intervenante à l’École des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique. Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste. Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028 https://www.saint-herblain.fr/agenda/masculinisme-la-cible-ado/



Afficher la carte du lieu Maison des Arts de St-Herblain et trouvez le meilleur itinéraire

