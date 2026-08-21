Débat Place publique : Médias et extrême droite : le commerce de la peur, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : Médias et extrême droite : le commerce de la peur Jeudi 15 octobre, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, l’insécurité est partout. Mais ce climat anxiogène reflète-t-il la réalité ? Pourquoi les faits divers occupent-ils une place si importante dans l’espace médiatique ?

La peur est devenue un puissant levier d’audience. Elle est aussi un outil politique. À force de surexposer certains sujets, les médias déplacent-ils les frontières du débat public et contribuent-ils à banaliser les idées de l’extrême droite ? Et dans quel but ? Entre économie de l’attention, désinformation et stratégies d’influence, quels sont les mécanismes à l’œuvre ?

À l’approche des échéances électorales de 2027, quelles sont les conséquences de ces choix pour notre démocratie ? Et surtout, comment retrouver une information qui éclaire plutôt qu’elle n’inquiète ?

Pour en débattre :

Un ou une membre de l’association Action-Critique-Médias (ACRIMED) ;

(ACRIMED) ; Claire Blandin , historienne, professeure à l’université Paris Sorbonne nord, Présidente de la société pour l’histoire des médias ;

, historienne, professeure à l’université Paris Sorbonne nord, Présidente de la société pour l’histoire des médias ; François Jost, sémiologue, professeur à la Sorbonne Nouvelle – Paris III, et fondateur du Centre d’études sur les images et les sons médiatiques.

Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/medias-et-extreme-droite-le-commerce-de-la-peur/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, l’insécurité est partout. Pourquoi les faits divers occupent-ils une place si importante dans l’espace médiatique ?