Débat Place publique : Plastique partout, santé nulle part Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Où trouve-t-on du plastique ? Dans nos emballages, dans nos vêtements, et même dans nos corps. Les scientifiques détectent désormais des microplastiques dans le cerveau humain. On en retrouve dans le sang, les poumons, le placenta et jusque chez le fœtus. Les effets à long terme restent mal connus, mais les alertes se multiplient.Pendant ce temps, le mythe du recyclage s’effondre. Une grande partie du plastique dit “recyclé” est en réalité incinérée ou enfouie. Derrière nos déchets se cache un immense système économique, aux coûts sanitaires et environnementaux colossaux.Peut-on encore imaginer une vie sans plastique ? Quelles alternatives existent ? Et si le véritable défi n’était pas de mieux recycler, mais de produire beaucoup moins ?Pour en débattre : Lise Nicolas, ingénieure et co-fondatrice de la chaîne YouTube Mme & M. Recyclage ;Noémie Brouillard, chargée de projet à Zéro Waste France ;David Boels, toxicologue clinicien au CHU de Nantes. Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste. Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028 https://www.saint-herblain.fr/agenda/plastique-partout-sante-nulle-part/



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