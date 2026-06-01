Débat sur la vie après la vie qu’est-ce que l’au-delà ? Armes de Champagne Hôtel & Spa L’Épine jeudi 25 juin 2026.

L’Épine

Débat sur la vie après la vie qu’est-ce que l’au-delà ?

Armes de Champagne Hôtel & Spa 31 Avenue du Luxembourg L’Épine Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Ce n’est pas une conférence mais un débat qui est ici proposé sur ce sujet particulier, qui interpelle et suscite bien des questions de la part de celles ou ceux qui s’interrogent sur la vie, la fin de vie, et une continuité de la vie après la vie…terrestre.

Un débat pour répondre aux questions du public présent, c’est ce que propose le conférencier Jean-Marie Suenen, ancien journaliste, qui à enquêté de nombreuses années sur la continuité de la vie.

Il a pu récolter beaucoup de réponses, d’explications et de preuves. C’est ce qui lui permet de s’exprimer exclusivement en fonction de sa propre expérience, et donc sans aucune référence à des conceptions philosophiques, religieuses, littéraires,…ou autres.

Le but du débat est simplement d’apporter une information fiable, qui permet à chacun de réfléchir, et de se faire sa propre opinion.

Nombre de places imité. Merci d’arriver à l’avance.

Le débat commence à l’heure indiquée.

Renseignement 00 32 474 042 800 .

Armes de Champagne Hôtel & Spa 31 Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est

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English : Débat sur la vie après la vie qu’est-ce que l’au-delà ?

L’événement Débat sur la vie après la vie qu’est-ce que l’au-delà ? L’Épine a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne