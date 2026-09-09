Debout les femmes ! / Rencontre avec Claire Vanhamme-Cuevas et Eve Viguier, Le Cratère, Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · Le Cratère · Toulouse
Informations pratiques
Debout les femmes ! / Rencontre avec Claire Vanhamme-Cuevas et Eve Viguier Vendredi 2 octobre, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Debout les femmes ! / de François Ruffin / 01h25 / France
Rencontre avec Claire Vanhamme-Cuevas et Eve Viguier
Vendredi 2 octobre, 20h00 au Cratère
Synopsis : Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/debout-les-femmes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRCF4PU#showsession?id=emsx001100018921&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Debout les femmes ! — Vendredi 2 octobre, 20h00 au Cratère Cinema Toulouse
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