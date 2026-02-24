DEBOUT ! Lézignan-Corbières

DEBOUT !

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !

Entre théâtre et stand up, DEBOUT ! est un seul-en-scène étonnant, détonnant, hors du commun créé par Mylva et qualifié par elle même d’inclassable.

Le spectacle présente une galerie de personnages à la fois tendres et désopilants de l’ado rebelle à la cougar du 17ème (le siècle ! pas l’étage) chacun raconte sa vie, ses ambitions, ses désillusions, ses révolutions, ses conclusions … Rien de grave ! Juste du théâtre, de la dérision et du plaisir de rire ensemble. Durée: 1h20

Mylva est une comédienne de l’Aude, issue du café-théâtre.

En 2006 elle obtient un prix d’interprétation féminine au festival national FESTHEA ,pour son rôle dans Du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia (Cie La tripe du bœuf)

Elle a créé plusieurs seules-en-scène, dont Quand je serai grande qu’elle a présenté en 2008 et 2013 au festival d’ Avignon.

Mylva puise son inspiration avec humour et tendresse chez chacun de ceux qui l’entourent.

Auteur Mylva

Compagnie LA MISANTROUPE

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie

English :

The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!

Somewhere between theater and stand-up, DEBOUT ! is an astonishing, explosive, out-of-the-ordinary one-woman show created by Mylva, and described by herself as unclassifiable.

The show presents a gallery of characters both tender and hilarious: from the rebellious teenager to the 17th-century cougar (the century! not the floor): each tells the story of their life, their ambitions, their disillusions, their revolutions, their conclusions… Nothing serious! Just theater, derision and the pleasure of laughing together. Running time: 1h20

Mylva is an actress from the Aude region, with a background in café-théâtre.

In 2006, she won the Best Actress award at the national FESTHEA festival for her role in René de Obaldia’s Du vent dans les branches de Sassafras (Cie La tripe du b?uf)

She has created several one-woman shows, including Quand je serai grande , which she presented at the Avignon Festival in 2008 and 2013.

Mylva draws her inspiration with humor and tenderness from everyone around her.

Author Mylva

LA MISANTROUPE Company

