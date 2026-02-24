ZIZE DANS LA FAMILLE MAMMA MIA ! Lézignan-Corbières

ZIZE DANS LA FAMILLE MAMMA MIA !

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !

Venez découvrir Zize en stand-up, un spectacle rempli d’humour !

ZIZE la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le mariage du siècle . Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments Pagnolesques , des dialogues bien trempés, une ZIZE en grande forme et sur son 31.

Réservation en ligne.

English :

The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!

Come and discover Zize’s stand-up comedy!

ZIZE la Marseillaise, half-cagole, half-bourgeois, is about to marry off her son. Authoritarian, intrusive and a veritable bulldozer in a field of tulips, she intends to organize everything to make this memorable day the wedding of the century . Drollish, surreal, the twists and turns abound, with some great Pagnolesque moments, well-honed dialogue and ZIZE in top form and on her 31st.

