Débranche Déconnexion positive et bien-être La Maison des aînés Montluçon
Débranche Déconnexion positive et bien-être La Maison des aînés Montluçon mercredi 20 mai 2026.
Montluçon
Débranche Déconnexion positive et bien-être
La Maison des aînés 2 rue du Diénat Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
De 14h à 18h, la Maison des aînés vous accueille en partenariat avec l’Espace Montluçon Jeunesse pour un atelier promotion du bien-être favorisant la prévention, l’expression et l’accès aux ressources personnelles.
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La Maison des aînés 2 rue du Diénat Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From 2pm to 6pm, the Maison des aînés, in partnership with Espace Montluçon Jeunesse, welcomes you to a workshop promoting well-being, prevention, self-expression and access to personal resources.
L’événement Débranche Déconnexion positive et bien-être Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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