Débranche Déconnexion positive et bien-être La Maison des aînés Montluçon

Montluçon

Débranche Déconnexion positive et bien-être

La Maison des aînés 2 rue du Diénat Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

De 14h à 18h, la Maison des aînés vous accueille en partenariat avec l’Espace Montluçon Jeunesse pour un atelier promotion du bien-être favorisant la prévention, l’expression et l’accès aux ressources personnelles.

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La Maison des aînés 2 rue du Diénat Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

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English :

From 2pm to 6pm, the Maison des aînés, in partnership with Espace Montluçon Jeunesse, welcomes you to a workshop promoting well-being, prevention, self-expression and access to personal resources.

L’événement Débranche Déconnexion positive et bien-être Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme