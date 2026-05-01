Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement Parc des Îlets Montluçon

Montluçon

Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement

Parc des Îlets 100 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

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Parc des Îlets 100 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.

L’événement Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme