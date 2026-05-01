Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement Parc des Îlets Montluçon
Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement Parc des Îlets Montluçon vendredi 29 mai 2026.
Montluçon
Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement
Parc des Îlets 100 Rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Parc des Îlets 100 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche Kid’s Tour Clôture de l’évènement Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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