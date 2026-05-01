Débranche La Caravane du jeu Selenium Montluçon
Débranche La Caravane du jeu Selenium Montluçon mercredi 20 mai 2026.
Montluçon
Débranche La Caravane du jeu Selenium
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:30:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche La Caravane du jeu Selenium Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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