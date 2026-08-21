Déchets électriques et Le Monstre invisible, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse
Informations pratiques
Déchets électriques et Le Monstre invisible Mercredi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00
Mercredi 18 novembre 16h
Médiathèque Côte pavée
Durée : 1h
Sur inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Dans le cadre du Festival FREDD du film d’environnement.
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