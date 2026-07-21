Déclics numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Un problème en informatique, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone ? Des questions sur l’utilisation d’Internet ? Les bibliothécaires vous proposent une aide personnalisée
de 30 minutes maximum pour essayer de trouver une solution, dans la limite de leurs compétences.
Tous les jeudis pendant 30 minutes entre 14h30 et 16h
Salle multimédia (niveau +1)
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour un problème avec votre liseuse ou la Bibliothèque numérique, nous vous invitons à prendre rendez-vous directement avec un bibliothécaire.
Aide individuelle pour répondre à vos questions autour du numérique.
Du jeudi 17 septembre 2026 au jeudi 01 juillet 2027 :
jeudi
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T17:30:00+02:00
fin : 2027-07-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T14:30:00+02:00_2026-09-17T16:00:00+02:00;2026-09-24T14:30:00+02:00_2026-09-24T16:00:00+02:00;2026-10-01T14:30:00+02:00_2026-10-01T16:00:00+02:00;2026-10-08T14:30:00+02:00_2026-10-08T16:00:00+02:00;2026-10-15T14:30:00+02:00_2026-10-15T16:00:00+02:00;2026-10-22T14:30:00+02:00_2026-10-22T16:00:00+02:00;2026-10-29T14:30:00+02:00_2026-10-29T16:00:00+02:00;2026-11-05T14:30:00+02:00_2026-11-05T16:00:00+02:00;2026-11-12T14:30:00+02:00_2026-11-12T16:00:00+02:00;2026-11-19T14:30:00+02:00_2026-11-19T16:00:00+02:00;2026-11-26T14:30:00+02:00_2026-11-26T16:00:00+02:00;2026-12-03T14:30:00+02:00_2026-12-03T16:00:00+02:00;2026-12-10T14:30:00+02:00_2026-12-10T16:00:00+02:00;2026-12-17T14:30:00+02:00_2026-12-17T16:00:00+02:00;2026-12-24T14:30:00+02:00_2026-12-24T16:00:00+02:00;2026-12-31T14:30:00+02:00_2026-12-31T16:00:00+02:00;2027-01-07T14:30:00+02:00_2027-01-07T16:00:00+02:00;2027-01-14T14:30:00+02:00_2027-01-14T16:00:00+02:00;2027-01-21T14:30:00+02:00_2027-01-21T16:00:00+02:00;2027-01-28T14:30:00+02:00_2027-01-28T16:00:00+02:00;2027-02-04T14:30:00+02:00_2027-02-04T16:00:00+02:00;2027-02-11T14:30:00+02:00_2027-02-11T16:00:00+02:00;2027-02-18T14:30:00+02:00_2027-02-18T16:00:00+02:00;2027-02-25T14:30:00+02:00_2027-02-25T16:00:00+02:00;2027-03-04T14:30:00+02:00_2027-03-04T16:00:00+02:00;2027-03-11T14:30:00+02:00_2027-03-11T16:00:00+02:00;2027-03-18T14:30:00+02:00_2027-03-18T16:00:00+02:00;2027-03-25T14:30:00+02:00_2027-03-25T16:00:00+02:00;2027-04-01T14:30:00+02:00_2027-04-01T16:00:00+02:00;2027-04-08T14:30:00+02:00_2027-04-08T16:00:00+02:00;2027-04-15T14:30:00+02:00_2027-04-15T16:00:00+02:00;2027-04-22T14:30:00+02:00_2027-04-22T16:00:00+02:00;2027-04-29T14:30:00+02:00_2027-04-29T16:00:00+02:00;2027-05-06T14:30:00+02:00_2027-05-06T16:00:00+02:00;2027-05-13T14:30:00+02:00_2027-05-13T16:00:00+02:00;2027-05-20T14:30:00+02:00_2027-05-20T16:00:00+02:00;2027-05-27T14:30:00+02:00_2027-05-27T16:00:00+02:00;2027-06-03T14:30:00+02:00_2027-06-03T16:00:00+02:00;2027-06-10T14:30:00+02:00_2027-06-10T16:00:00+02:00;2027-06-17T14:30:00+02:00_2027-06-17T16:00:00+02:00;2027-06-24T14:30:00+02:00_2027-06-24T16:00:00+02:00;2027-07-01T14:30:00+02:00_2027-07-01T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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