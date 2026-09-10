Décor floral : Notre-Dame aux couleurs de l’automne, Eglise Notre-Dame, Châteaulin

Informations pratiques

Décor floral : Notre-Dame aux couleurs de l’automne 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Finistère

Dimanche : visite libre de 14h à 18h / visites flash à 14h, 15h, 16h et 17h. Découvrez Notre-Dame et ses trésors en 30 minutes, en compagnie d’un guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Samedi et dimanche : visites libres de 14h à 18h.

Accueil par la Société d’horticulture et d’art floral du Bassin de Châteaulin

L’église Notre-Dame va se parer d’un décor floral aux couleurs de l’automne. Décor imaginé par Louise Delaine, professeure d’art floral et réalisé avec les membres de la société d’horticulture et d’art floral du Bassin de Châteaulin.

Les compositions florales vont sublimer et modifier l’architecture de cet édifice emblématique de Châteaulin, qui fait partie des 22 enclos candidats à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

– Dimanche : visites flash à 14h, 15h, 16h et 17h

Pour découvrir l’église et son enclos

Durée 30 min, par Amandine Moret

Au sujet de l’église

L’édifice était à l’origine l’église paroissiale d’un petit village établi sur une butte voisine dont il subsiste le lieu-dit « Le Vieux-Bourg ».

La structure de l’église va évoluer au cours des cinq siècles suivants selon les différents styles du moment. Malgré ces modifications, il se dégage de cet édifice une certaine unité qui en fait un petit chef d’œuvre de l’architecture bretonne.

L’édifice construit sur les hauteurs de Châteaulin remonte dans ses parties les plus anciennes au début du 13ème siècle. L’église et son enclos paroissial (arc de triomphe, calvaire, porche et ossuaire) sont appréciés pour la beauté extérieure de l’édifice et du site et pour sa richesse intérieure : tableau de saint Crépin et Crépinien, statuaire, tombe de Jothane de Tréziguidy (vicomtesse du Faou), retables…

Eglise Notre-Dame 30 venelle Notre Dame 29150 Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne 02 98 86 10 05 http://www.chateaulin.fr https://www.chateaulin.fr/chateaulin/principal/histoire/memoire-de-lieux/les-edifices-religieux/leglise-notre-dame;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089867 L’église, l’arc de triomphe, la croix monumentale et l’ossuaire sont classés Monument historique par arrêté du 21 décembre 1914.

Eglise Notre-Dame

Construite à flanc de coteau sur la face nord-ouest d’une butte qui fut dès le 10e siècle un point fortifié, l’église Notre-Dame remonte dans ses parties les plus anciennes au 13e siècle. Elle était à l’origine l’église paroissiale d’un village établi sur une butte voisine dont il subsiste le lieu-dit « Le Vieux-Bourg ». La structure de l’édifice a évolué au cours des cinq siècles suivants, selon les différents styles du moment. Malgré les nombreuses modifications, il se dégage de ce monument une certaine unité qui en fait un petit chef d’œuvre de l’architecture bretonne. On accède à l’église par un arc de triomphe établi dans la seconde moitié du 15e siècle. C’est l’entrée dans le domaine des morts. Un escalier plus large voisinait jadis celui qui subsiste. On découvre un petit placître qui domine le superbe paysage bien dégagé sur la vallée de l’Aulne et les collines qui enchâssent le bassin de Châteaulin, dont le sommet de Banine au sud. GPS : 48.195649,-4.098072 /

accès en venant de la rue Graveran par la rue du Château ou le quartier de Notre-Dame ; en venant du centre-ville, par la rue Notre-Dame. Parking de la rue Notre-Dame ou de la rue du château.

L’église Notre-Dame est ouverte en été.

Samedi et dimanche : visites libres de 14h à 18h.

© Marie-Françoise Feillant – L’un des décors floraux réalisé à l’église de Plessala dans les Côtes d’Armor qui a inspiré la Société d’horticulture et d’art floral du Bassin de Châteaulin