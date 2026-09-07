AGENDA · Vendeville
Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville
Informations pratiques
Décoration Médiathèque de Vendeville Mercredi 23 septembre, 15h30 Médiathèque de Vendeville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]
Venez décorer la médiathèque de Vendeville sur le thème de la méditerrannée.
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