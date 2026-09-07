Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

Informations pratiques

Décoration Médiathèque de Vendeville Mercredi 23 septembre, 15h30 Médiathèque de Vendeville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]

Venez décorer la médiathèque de Vendeville sur le thème de la méditerrannée.