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Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville

Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Vendeville
Adresse
Rue du Guet, 59175 Vendeville
Ville
59175 Vendeville
Département
Nord

Décoration Médiathèque de Vendeville Mercredi 23 septembre, 15h30 Médiathèque de Vendeville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]
Venez décorer la médiathèque de Vendeville sur le thème de la méditerrannée.

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