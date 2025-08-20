Décorer sa boîte SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Décorer sa boîte
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-06-04 17:00:00
fin : 2026-06-04 19:00:00
2026-06-04
Personnaliser sa boîte avec l’impression directe UV
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Customize your box with direct UV printing
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Personalisieren Sie Ihre Schachtel mit dem UV-Direktdruck
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Personalizza la tua scatola con la stampa UV diretta
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Personaliza tu caja con impresión UV directa
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
