Découpe ou gravure ? SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Découpe ou gravure ?

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Un vecteur qui se découpe ou qui se grave, c’est quoi la différence ?

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s the difference between a vector that is cut out and one that is engraved?

Price: Free, reserved for Fablab members (35 €/year)

L’événement Découpe ou gravure ? Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65