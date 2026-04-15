Découverte à la frontale du château du Duc de Guise, Musée Urgonia, Orgon

Découverte à la frontale du château du Duc de Guise Samedi 23 mai, 21h00 Musée Urgonia Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découverte à la frontale du château du Duc de Guise à la lumière des nouvelles observations architecturales réalisées en 2025 et 2026

Musée Urgonia Chemin des aires Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 73 30 51 http://www.musee-urgonia.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490730954 »}] Ouvert au public depuis février 2015, ce jeune musée présente une collection de fossiles caractéristiques d’Orgon et des Alpilles, issus de nombreuses années de recherche et de collecte par des géologues professionnels et passionnés.

Toute l’année, venez découvrir l’histoire riche et diversifiée d’Orgon, localité type du calcaire urgonien mais aussi lieu emblématique de l’histoire humaine. Unique en Provence et inscrit à l’inventaire national du géopatrimoine, le Musée Urgonia vous raconte la singulière et fabuleuse histoire du calcaire urgonien, ses fossiles et ses spécificités, depuis 130 millions d’années jusqu’à l’arrivée de l’homme sur le territoire il y a environ 10 000 ans.

Le Musée Urgonia est avant tout un lieu d’échanges et de partage ouvert à tous. Nous mettons en œuvre plusieurs dispositifs permettant d’accompagner l’ensemble des visiteurs dans leur découverte des collections et du patrimoine local : visites, conférences, ateliers, publications, sorties sur le terrain, rencontres, concerts… Parking à proximité

Découverte à la frontale du château du Duc de Guise à la lumière des nouvelles observations architecturales réalisées en 2025 et 2026

© Ville d’Orgon