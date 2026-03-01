Atelier À la découvre d’Arcimboldo Musée Urgonia Orgon

Atelier À la découvre d’Arcimboldo

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 13:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Atelier A la découvre d’Arcimboldo pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Giuseppe Arcimboldo, peintre italien du XVIe siècle est connu pour ses portraits. Il assemblait des éléments de la nature et des objets aux formes et aux couleurs variées.



Après avoir découvert ses œuvres, les enfants assembleront et colleront des images de fruits et de légumes sur une silhouette de visage afin de créer un portrait humain.



Tarif 3 €. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering Arcimboldo workshop for children aged 6 to 12 at the Musée Urgonia.

L’événement Atelier À la découvre d’Arcimboldo Orgon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence