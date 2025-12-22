Rêve conté, Médiathèque Edmond Rostand Orgon
Rêve conté, Médiathèque Edmond Rostand Orgon mercredi 14 janvier 2026.
Rêve conté
Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 10h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Rêve conté pour les enfants de 0 à 5 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque.Enfants
Rêve conté pour les enfants de 0 à 5 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling for children aged 0 to 5 at the Médiathèque. Registration recommended at the Médiathèque.
L’événement Rêve conté Orgon a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence