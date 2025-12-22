Rêve conté, Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Rêve conté

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 10h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Rêve conté pour les enfants de 0 à 5 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque.Enfants

Rêve conté pour les enfants de 0 à 5 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling for children aged 0 to 5 at the Médiathèque. Registration recommended at the Médiathèque.

L’événement Rêve conté Orgon a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence