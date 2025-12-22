La Médiathèque fait son cinéma, Médiathèque Edmond Rostand Orgon

La Médiathèque fait son cinéma

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

La Médiathèque fait son cinéma !

La Médiathèque Edmond Rostand vous invite à une après-midi cinéma pour les enfants à partir de 6 ans.

Projection d’un film pour enfants. Une découverte du cinéma pour les plus jeunes.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

The Médiathèque makes its movies!

