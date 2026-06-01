Découverte d’archives inédites aux Archives municipales de Montbéliard, Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard, Montbéliard
Découverte d’archives inédites aux Archives municipales de Montbéliard, Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard, Montbéliard samedi 19 septembre 2026.
Découverte d’archives inédites aux Archives municipales de Montbéliard 19 et 20 septembre Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard Doubs
Rendez-vous au Châtel-Devant, sur l’esplanade du Château
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Presque 800 ans d’histoire, là, juste à côté de vous ? Et oui ! Grâce aux documents conservés aux Archives municipales, plongez dans la vie montbéliardaise de 1283 à aujourd’hui à travers les thèmes officiels des Journées européennes du patrimoine et de l’agence des Patrimoines écrits Bourgogne-Franche-Comté : « Captifs », « Patrimoines en péril », « Photographie ».
Nos archivistes se feront un plaisir de vous accueillir, de vous présenter leurs documents inédits et d’échanger avec vous.
Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard Esplanade du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Presque 800 ans d’histoire, là, juste à côté de vous ? Et oui ! Grâce aux documents conservés aux Archives municipales, plongez dans la vie montbéliardaise de 1283 à aujourd’hui à travers les thèmes …
© Ville de Montbéliard / Denis BRETEY 2024
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