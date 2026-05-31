Découverte d’atelier d’artiste., Atelier des Arcenaulx, Marseille
Découverte d’atelier d’artiste., Atelier des Arcenaulx, Marseille samedi 19 septembre 2026.
Découverte d’atelier d’artiste. 19 et 20 septembre Atelier des Arcenaulx Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Dans un bâtiment historique datant de la fin du XVIIème siècle, visite d’ateliers d’arts. Gravure, reliure et dorure, céramique, peinture.
Dans l’atelier de l’artiste peintre Yann Letestu, vous découvrirez des horizons peints sur d’anciennes cartes marines ou sur des papiers anciens, chinés chez les antiquaires. Une peinture où l’imaginaire de chacun est du voyage.
Atelier des Arcenaulx 25 Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 62 07 90 83
Dans un bâtiment historique datant de la fin du XVIIème siècle, visite d’ateliers d’arts. Gravure, reliure et dorure, céramique, peinture.
©Yann Letestu
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