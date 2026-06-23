Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » Musée d’arts de Nantes Nantes mardi 25 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:30 – 11:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit Adulte
Venez découvrir l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli accompagnés d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085
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